C vitamini deposu maydanoz

Kolesterol ile yağ içermeyen maydanoz; A, C, E ve K vitaminleri ile B9 vitamininin, yani folik asitin de iyi bir kaynağıdır. Maydanoz ayrıca potasyum ve demir minerallerinden de zengindir. 100 gramı 36 kaloridir. İşte soframızdan maydanozu eksik etmememiz için 10 neden:

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

İçeriğindeki A, C, K vitaminleri ile folat bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, A vitamini aynı zamanda lenfosit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etkili oluyor.

ÖDEM ATTIRIR

Ödem sorununuz varsa birkaç çay kaşığı maydanoz suyu bile rahatlamanızı sağlıyor. 1 bardak kaynar suya maydanoz saplarını ekleyin. Maydanoz suyu toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olacak.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Araştırmalara göre, maydanozun diyabeti olan hastalarda kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Ancak araştırmalar sürüyor.

AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR

Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu görev görüyor. Ağız kokusunun giderilmesinde de etkili oluyor.

MİDE BULANTISINA İYİ GELİR

Maydanoz ciddi bir hastalığın nedeni olmadığı takdirde mide bulantısına iyi geliyor.Yaprakları ve sapı antiseptik olan maydanozun gaz giderici etkisi de mevcut.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Maydanoz içeriğindeki beta karoten sayesinde ileri yaştaki kişilerde retina sağlığını koruyor. A vitaminin iyi kaynağı olan maydanoz göz sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

KANSERDEN KORUR

Maydanozun poliasetilen, coumarin, flavonoid, monuterpen gibi biyolojik aktif bileşenlere ek olarak Beta karoten ve C vitamini de içermesi kanserden korunmaya yardımcı olur. Glutathione- S- transferaz enziminin aktivitesini yükselterek zararlı kimyasal maddeleri zararsız hale dönüştürür.

KALP DOSTUDUR

Homosistein kanda ölçülen bir aminoasittir. Bu aminoasidin yüksek olması vücut kan damarlarını tehdit ederek kalp hastalıklarına neden olur. Maydanozda bulunan B9 vitamini fazla homosisteini zararsız molekül haline dönüştürmeye yardımcı olur. Maydanoz düzenli tüketildiğinde kalp krizi, inme ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltır.

KANSIZLIĞI ÖNLER

Maydanoz içerdiği yüksek demir, folik asit ve C vitamini sayesinde kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Yüksek klorofil miktarı da kanı arttırarak kansızlığa engel olur.

TANSİYONU DÜZENLER

Maydanoz, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerden de oldukça zengindir. Bunun yanında sodyumu az içerir. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum tansiyonun düzenlenmesinde yardımcıdır.



GENÇLESTİRİR VE CİLDİ TAZELER

Maydanozun gençleştirmede, cilt tazeliğinin, güzelliğinin korunmasında büyük etkisi vardır. Bu özelliği özellikle karaciğer metabolizması üzerindeki olumlu etkisinden ve vücuttaki zararlı kimyasal maddeleri uzaklaştırmasından kaynaklanır. Sağlıksız çalışan karaciğer metabolizması, cildin yavaş yavaş tazeliğini, güzelliğini ve canlılığını yitirmesine ve kişinin yorgun görünmesine, diğer organlarının olumsuz etkilenmesine neden olur. Maydanoz, vücudu yabancı kimyasallardan arındırır. Böylece karaciğerin sağlıklı çalışmasında etkin rol oynayarak kişinin daha genç, daha sağlıklı, dinç ve zinde olmasını sağlar.