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Haberler Sarmaşık Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

23.3.2021

Birçok dizi ve filmde rol alan Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'de hayatını kaybeden Ayla Karaca, İstanbul'da aile kabristanına defnedildi.

BÜYÜK BİR İSİM

Cenaze törenine katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, "Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, 2 tane üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı. Koronavirüsü de atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim" dedi.

Karaca'nın yeğeni Ani İsrailya ise, "Huzurevinde yaşıyordu uzun yıllardır. Geçen sene koronaya kadar çok iyiydi. İstanbul'a geliyordu. Arada biz de gidiyorduk. Geçen sene koronavirüs oldu, epey bir çekti. Koronavirüsü atlattı fakat huzurevinde yasaklar başladı. Akciğeri bozuldu" dedi.

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