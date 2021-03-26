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Haberler Sarmaşık İzmir’in Ferdi Tayfur’u

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İzmir’in Ferdi Tayfur’u

26.3.2021

İzmir'de yaşayan ve kendine has yorumu ile ses rengi arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'a benzeyen sanatçı Ahmet Durmuş, 30 yıllık sahne tecrübesinden sonra 'Sevebilseydin' albümü ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Ferdi Tayfur'un çalıştığı ünlü bestekar ve müzisyenlerle çalışarak hazırladığı 11 şarkılık albümünü dinleyiciler ile buluşturan Durmuş, "İlk klibimizi albümün iddialı şarkılarından 'İçime Doğmuştu Sanki' için çektik. Abümü sizlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

KLİP ÇEKİMİNE BAŞLADIK

Durmuş, "Tüm dijital platformlarda yayınlayacak olan "Sevebilseydin" şarkısının klip çekimine başladık. Çok yakında müzikseverlerle buluşacak" dedi.

■ METİN BURMALI

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