En çok Bir Zamanlar Çukurova izlendi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 89. bölümü, tüm kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,50 izlenme oranı ve %27,19 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,14 izlenme oranı ve %23,38 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.

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