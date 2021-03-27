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En çok izlendi

En çok Bir Zamanlar Çukurova izlendi

27.3.2021

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 89. bölümü, tüm kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,50 izlenme oranı ve %27,19 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,14 izlenme oranı ve %23,38 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.
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