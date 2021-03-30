Hayallerimden vazgeçmemeyi Seda Sayan’dan öğrendim

Televizyonda yayınlanan bir ses yarışmasında sesini tüm Türkiye'ye duyurarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Halil Polat, son teklisini sevenleri ile buluşturdu.

ÇOK İYİ BİR ÖRNEK

Polat, prodüktörlüğünü Seda Sayan'ın yaptığı 'Vuramam Sana' ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Müslüm Gürses hayranı olduğunu belirten Polat, Yıldız Tilbe, Cem Adrian ve Ebru Gündeş'i dinlediğini söyledi. 10 yıllık kariyer planlaması nedeniyle evlenmeyi düşünmediğini anlatan Polat, evlenmeden baba olamayacağını dile getirdi.

Daha önce de pek çok yarışmada ve platformda yer aldığını belirten Halil Polat, "Yarışma benim için dönüm noktası oldu. Hayatımda da birçok şey değişti. O günden bugüne üç single çıkardım" dedi. Üç şarkıyla müzikseverlerin önüne çıkmadan önce 2 yıl Seda Sayan'a vokalistlik yaptığını belirten Polat, "Seda Sayan çalışkanlığıyla ve disipliniyle zaten iyi bir örnek. Ondan alabileceğim en büyük vazgeçmemek" dedi.

EVLENMEDEN BABA OLMAM

Tam bir İkizler Burcu olduğunu aktaran Halil Polat, karşı cinste kendisini cezbedenin dürüstlük ve samimiyet olduğunu söyledi. Kariyer planında en az 10 evliliğe yer olmadığını belirten Polat, "Evlenmeden asla baba olmam" dedi.

ŞENOL KANTÜRK