Demet Akalın TikTok kurbanı oldu

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, TikTok canlı yayınında bilmeden bastığı para gönderme butonlarıyla izlediği kişiye tamı tamına 7 bin TL gönderdi. Kredi kartı ödemeleriyle büyük şaşkınlık yaşayan Akalın, "Bu nasıl bir dolandırıcılık" diye isyan etti.

KARTTAN 7 BİN TL ÇEKİLDİ

Ünlü şarkıcı, "Hira ders arasında TikTok'ta bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder, böcek gönder' demiş. Kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Bu resmen hırsızlık. Ne kadar ayıp" dedi.

Hira Kurt'un para gönderdiği Özgür Balakar isimli fenomen de hesabından şu açıklamayı yaptı: "Canlı yayında birileri pahalı hediyeler gönderdi. Sonra onun Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Burası böyle bir platform. Biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz. Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Geri gönderirim Demet abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun."

BARIŞ YEMEĞİ YEDİLER

YAKLAŞIK bir ay önce birbirlerine küsen Demet Akalın ve Esra Balamir, geçtiğimiz gün bir restoranda buluştu. Alişan'ın kendisini aradığını söyleyen Balamir, "Programa gel sizi barıştıracağım, dedi. Ben de hemen kanala geçtim ve küslük son buldu. Program sonrası da yemeğe geldik" dedi.