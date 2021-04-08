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Haberler Sarmaşık Öykü Çelik ‘Evet’ dedi

‘Evet’ dedi

ile , pandeminin bitmesiyle birlikte nikah masasına oturacak.

Öykü Çelik ‘Evet’ dedi

8.4.2021

YAKLAŞIK iki yıldır iş insanı İsmail Berhan ile aşk yaşayan oyuncu Öykü Çelik, sevgilisinden sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Teklife 'evet' yanıtını veren güzel oyuncu bu özel anın fotoğrafını da sosyal medyada sevenleriyle paylaştı.

YÜZÜĞÜNÜN fotoğrafını Instagram'a yükleyen Çelik, "Evet dedim" notunu düştü. Başarılı oyuncunun bu mutlu anına arkadaşları ve takipçileri de ortak oldu. Paylaşımın altına yüzlerce beğeni ve tebrik mesajı geldi. Evlilik yolunda ilk adımı atan sempatik çiftin, hazırlıklara başladıkları öğrenilirken, nikah masasına oturmak için korona virüs vaka sayılarının düşmesini bekledikleri kaydedildi.

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