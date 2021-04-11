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Haberler Sarmaşık Genç sarkıcı Simal meme kanseri

Genç sarkıcı Simal meme kanseri

Genç sarkıcı Simal meme kanseri

11.4.2021

ÜNLÜ oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalanmasının ardından 34 yaşındaki şarkıcı Şimal'e de meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Şimal, saçlarını kestirdiği bir videoyu paylaşarak sevenlerine kötü haberi verdi. Şimal paylaşımında, "İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum" dedi.
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