ÜNLÜ oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalanmasının ardından 34 yaşındaki şarkıcı Şimal'e de meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Şimal, saçlarını kestirdiği bir videoyu paylaşarak sevenlerine kötü haberi verdi. Şimal paylaşımında, "İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum" dedi.
Genç sarkıcı Simal meme kanseri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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