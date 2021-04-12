  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Sette korona kabusu

Sette korona kabusu

Sette korona kabusu

12.4.2021

BAŞROLÜNÜ Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cihangir Ceyhan ve Berker Güven gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizinin setinde korona virüs şoku yaşandı. Sette yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 22 kişinin korona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Dizinin çekimleri ise apar topar durduruldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sette korona kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.