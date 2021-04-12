Sette korona kabusu

BAŞROLÜNÜ Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cihangir Ceyhan ve Berker Güven gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizinin setinde korona virüs şoku yaşandı. Sette yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 22 kişinin korona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Dizinin çekimleri ise apar topar durduruldu.