  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık İkizlere ilgi büyük

İkizlere ilgi büyük

İkizlere ilgi büyük

14.4.2021

GÜZEL oyuncu Pelin Akil ve ve yine oyuncu eşi Anıl Altan, geçtiğimiz gün görüntülendi. İkiz çocuklarıyla bol bol vakit geçiren ünlü çift, "Uzun zaman sonra dışarıya çıktık ve ailece vakit geçirdik. Çekimlerin olmadığı günlerde evde vakit geçirmeyi seviyoruz" diyen çiftin gittiği restoranda çevredikilerin ikizlere olan yoğun ilgisinin de hoşlarına gittiğini söylediler.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İkizlere ilgi büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.