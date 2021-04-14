İkizlere ilgi büyük

GÜZEL oyuncu Pelin Akil ve ve yine oyuncu eşi Anıl Altan, geçtiğimiz gün görüntülendi. İkiz çocuklarıyla bol bol vakit geçiren ünlü çift, "Uzun zaman sonra dışarıya çıktık ve ailece vakit geçirdik. Çekimlerin olmadığı günlerde evde vakit geçirmeyi seviyoruz" diyen çiftin gittiği restoranda çevredikilerin ikizlere olan yoğun ilgisinin de hoşlarına gittiğini söylediler.

DİĞER