Mafyacılığa soyunan Üstündağ’a sert tepki

Bodrum'da, TOSFED Karya Otomobil Sporları Kulübü ve BOTAV (Bodrum Tanıtma Vakfı) tarafından düzenlenen ralli organizasyonunda kavga çıkarıp silah çeken Mustafa Üstündağ ve arkadaşları gözaltına alınmıştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve birçok oda başkanı olayla ilgili toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, Bodrum'un barış ve hoşgörü diyarı olduğu vurgulanırken, kentin marka değerinin kullanılarak sansasyon yaratılmasına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

'AJANSLAR ROL VERMESİN'

"Mafyavari, şiddet yanlısı, belinde silah, altında siyah arabalar olanları Bodrum'da istemiyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Mustafa Üstündağ ile ilgili hem yasal yollara başvuracağız hem de ajanslara resmi başvuru yapacağız. Hiçbir yapımda yer alamasın. Sanatçıyım diye geçinen, rol model olan insanların bu şekildeki tavır ve davranışları kabul edilemez" denildi.

ADEM ÜLKER