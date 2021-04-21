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Haberler Sarmaşık ABD’de aşı olup geldiler

ABD’de aşı olup geldiler

ABD’de aşı olup geldiler

21.4.2021

CEMİYET ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden olan Elif İnci Aras, eşi Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve oğulları Atlas ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süredir Amerika da tatilde olan Aras ailesi, döner dönmez ayaklarını tozuyla soluğu alışverişte aldılar. Amerika'da coronavirus aşısı olduklarını söyleyen Elif İnci Aras, "Amerika ya gitmemizde ki öncelikli amacımız aslında aşımızı olmaktı" dedi.
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