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Haberler Sarmaşık ‘Bir zamanlar Çukurova’da düğün var!

’da düğün var!

‘Bir zamanlar Çukurova’da düğün var!

22.4.2021

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 93'üncü bölümünde konakta düğün telaşı yaşanıyor!

KAĞITLARI askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemedi. Kimseye haber vermeden giyinip kuşanıp, belediyeye giderek nikahlarını kıydırırdılar. Hatta çarşıda romantik bir yürüyüş de yaptılar! Ama Hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmem dedi elbette! Züleyha ve tüm konak elbirliğiyle akşama düğün hazırladılar!

FADİK, telli duvaklı, davullu zurnalı bir düğün ile gelin edildi! Ancak düğünün sonunda, kabak yine Raşit'in başına patladı! Herkese büyük şok yaşatan bir misafir geldi! BİR Zamanlar Çukurova bu akşam 20.20'de atv'de ekrana gelecek

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