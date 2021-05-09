‘Seni çok bekledim oğlum’

USTA oyuncu Işıl Yücesoy'un kızı Meneviş Cılızoğlu, anne oldu. Torununu kucağına alan Yücesoy, mutluluğunu, "Anneannen seni çok bekledi oğlum. Bin şükür, binlerce şükür..." ifadeleriyle dile getirdi. Sanatçının 2016 yılında Hüseyin Deniz Öztürk ile evlenen kızı Meneviş Cılızoğlu, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Kızının ve torununun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Yücesoy, torunu ile ilk videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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