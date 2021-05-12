Duygulandıran paylaşım

GEÇİRDİĞİ beyin kanaması sonucu 4 yıl önce hayatını kaybeden İbrahim Erkal, sosyal medyada sevenleri tarafından şarkılarıyla anıldı. Ünlü şarkıcının eşi Filiz Erkal ise yürekleri sızlatan bir paylaşım yaptı. Eşiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Erkal, "Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım. Mekânın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür" notunu yazdı.

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