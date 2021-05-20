Böbrek yetmezliğine karşı avokado tüketin

SON yıllarda tüketimi oldukça artan avokado; C, E, K ve B-6 vitaminlerinin yanı sıra riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, magnezyum ve potasyum açısından zengin bir kaynaktır. Lutein, beta-karoten ve omega-3 yağ asitlerini de barındıran avokado, kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği için önemli bir risk faktörü olan düşük kan basıncını önlemek için yeteri miktarda potasyumu sağlar. Avokado, zeytinyağının sağlığa faydalarının ana nedenlerinden biri olan ve kalp sağlığına önemli katkılar sağlayan oleik asit bakımından da oldukça yüksektir.

VİTAMİN DEPOSU KAVUN KALP RİTMİNİ DÜZENLER

BARINDIRDIĞI değerli vitamin ve minerallerle adeta şifa deposu olan kavun, yaz aylarının favori meyvelerindendir. Sodyum, potasyum, magnezyum ve demir zengini kavun, eşsiz lezzetiyle çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir. İçeriğindeki zengin C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur, kalp krizi riskini azaltır. Kanser oluşumunu ve büyümesini önleyen kavun, yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Kalpteki ritim bozukluğunu engellerken, beta-karoten ve A vitamini sayesinde göz sağlığını da korur.

İLTİHAP ÖNLEYİCİ VİŞNE İLE SOLUNUMU RAHATLATIN

İLTİHAP önleyici antosiyanin ve kersetin bakımından zengin olan vişne, astım semptomlarını ve diğer solunum koşullarını hafifletmekte yararlıdır. Özellikle gut hastaları için rahatlama sağlar. Aynı zamanda lif deposu olan vişne, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve sindirimin daha kolay gerçekleşmesini sağlar. Vişne, vücutta üretilen bazı proteinlerin sayısını da azaltarak, eklem ağrılarının hafifletilmesine önemli bir rol oynar. Vişnedeki zengin antioksidanlar, vücudu meme kanserinden korumaya yardımcı olabilecek melatonin kaynağıdırlar.

BİR AVUÇ BADEM KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

BİR avuç badem sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Kilo kontrolünü sağlamada ve kötü kolesterolü düşürmede de önemli etkileri bulunan bademin her gün 20 adet tüketilmesi öneriliyor. Beslenme Uzmanı Nur Ecem Baydı, "5-6 adet badem yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağına eşdeğer kalori içeriyor. Ayrıca çiğ badem tüketilmesini öneriyorum çünkü kavurma işlemi badem kabuğunun polifenol içeriğini düşürerek antioksidan özelliğinin azalmasına neden oluyor" dedi.