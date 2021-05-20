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Haberler Sarmaşık ‘Ibo, gönül nikahı yaptı’

‘Ibo, gönül nikahı yaptı’

‘Ibo, gönül nikahı yaptı’

20.5.2021

TARABYA'DA objektiflere yansıyan Mehmet Ali Erbil, yakın dostu İbrahim Tatlıses'in evlilik haberleri için, "Gönül nikahı yaptı" dedi.

Oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkaran Mehmet Ali Erbil, arkadaşı İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiği haberlerine ilişkin, "Gönül nikahı yaptı, İbrahim resmi bir şey yapmadı. Nikahına giderdik ama bir şey takamazdık" dedi.

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