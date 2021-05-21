Koronayı nefesinle yen

Korona virüs kaynaklı ölümlerin başında gelen akciğer tutulumuna bağlı zatürre, hastaların yüzde 5'inde görülüyor. Dünyanın kabul ettiği standart tedavi protokollerini uygulayan doktorlarımızın tecrübeleriyle kazandığı başarılar hiç şüphesiz göğsümüzü kabartırken, diğer ülkelerin tıp camialarının da dikkatini çekiyor.

KORURKEN TEDAVİ EDİYOR

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan İzmirli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Rüya Acaroğlu, korona virüse karşı kendi derleyip dikkat çektiği yöntemle 'dur' dedi. Basit ve son derece ucuz 'Üç top triflo nefes egzersiz cihazı' ve doğru nefes alma teknikleri ile en ağır akciğer tutulumu olan hastaların bile iyileştiğini ifade eden Dr. Acaroğlu, yöntemin hem koruyucu hem de tedavi edici özellikleri olduğunu söyledi.

İNTERNETTEN ALINABİLİR

Dr. Acaroğlu, "Basit, kısa ve tıp terimlerinden arındırılmış uygulamalı videolarla akciğerlerimizi nasıl daha da güçlendiririz bunu anlatıyorum. Ayrıca, güçlü akciğerlerle vücudumuz hayat boyu karşılaşabileceği tüm hastalıkları yenme gücünü en az 10 kat arttıracak. Videoları, sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Yaptığımız iş çok basit. Genç, yaşlı herkes medikal ürünlerin satıldığı mağazalardan ya da internet üzerinden 15-20 lira karşılığında edinebileceği 'üç top triflo nefes egzersiz cihazı' ile her gün düzenli olarak egzersiz yapmalı" dedi.

300 MİLYON BALONCUK SİGORTANIZ OLACAK

AKCİĞERLERİ, kötü bir senaryo ile karşılaşmaması için güçlendirmek gerektiğini vurgulayan Dr. Acaroğlu, "Hastalıklardan etkilendiğimizde akciğerlerimizdeki yaklaşık 300 milyon baloncuk açılıp, havalanamıyor. O kesecikleri havayla şişirmeden oksijen seviyemiz düzelmiyor. Bize musallat olan virüsü de aslında güçlendireceğimiz hücresel oksijenimiz öldürecek. Böylelikle virüse karşı en az 10 katı cephaneye sahip olacağız" diye konuştu.

HAYAT KURTARAN YÖNTEMLER

1- Olası bir baş dönmesine karşı bir koltuğa dik şekilde oturduktan sonra bir elimizi kalp çakramızın, diğer elimizi de mide çakramızın üzerine koyuyoruz. 4'e kadar sayıp karnımız tamamen şişecek şekilde nefes alıyoruz. Yine, 4'e kadar sayarak nefesimizi tutuyoruz. Ardından 8'e kadar sayıp nefesimizi tamamen boşaltıyoruz. Bu egzersizi günde 10 dakika boyunca uygulayın. Sorun yaşamıyorsanız egzersizi ayakta da yapabilirsiniz.

2- Nefesimizi, burnumuzdan boşaltıyoruz. Sonrasında 3 top triflo nefes egzersiz cihazımızdan nefesimizi güçlü şekilde içimize çekerek topları havada tutuyoruz. Ciğerlerimizdeki 300 milyon baloncuk şişiyor. Burnumuzdan nefes alıp, en alt kaburgamıza kadar havayı ciğerlerimize dolduruyoruz. Ardından cihazı ters çevirip bu kez yaptığımızın tam tersine çok uzaktaki bir mumu söndürürcesine nefesinizi kuvvetle üflüyoruz. Bu egzersizleri hasta olmasanız da günde 16 set uygulamalısınız.

3- Ciğerlerinizi egzersizlerle çalıştırdığınızda, onları oksijen ve vücudunuzun salgıları ile temizleyeceksiniz. Eğer ayakta durmanızda bir sıkıntı yoksa (halsizlik gibi mazeretleri olanlar hariç) ağaçtan elma topluyormuş gibi yukarıya uzanın. Kollarınızı havaya kaldırıp iyice gerdirdiğinizde kaburgalarınızın arası açılacak. Ciğerlerinizdeki kesecikler pıtır pıtır havayla dolacak

4- Secdeye varır gibi yapın. Kalçanızı hafifçe yukarıya kaldırın. 3-4 defa kuvvetlice öksürün. Bu şekilde akciğerleriniz güçlü şekilde havalanacak ve kanlanması değişecektir. Hızla iyileşeceksiniz. Bunları yapıp da iyileşmeyen Kovid hastası yok. Akciğerinizdeki milyonlarca her bir torbacık aslında sizin hayat yemeğinizin piştiği tencere gibidir. Egzersizleri düzenli şekilde yaptığız sürece vücut savunmanızı güçlendirecek, Kovid-19 dahil birçok hastalıkla kolayca baş edebileceksiniz.

NADİR UYSAL