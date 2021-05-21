Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, dün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankaralı sanatçılar da katıldı. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz'ın, vefatı öncesi yeni albüm hazırlığında olduğu kaydedildi.

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