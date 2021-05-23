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Haberler Sarmaşık Necip Uysal’ın en mutlu günü

’ın en mutlu günü

Necip Uysal’ın en mutlu günü

23.5.2021

BEŞİKTAŞ'IN kaptanı Necip Uysal, sezonun bitmesinin ardından hayatını Nur Beşkardeşler ile birleştirdi. Bu sezon 4. kez Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak kariyerindeki 7'nci kupayı kazanan Necip Uysal, hayatını Nur Beşkardeşler ile nikah masasına oturdu. Uysal'ın şahitliğini Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.
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