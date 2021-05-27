“Photoshop’a ihtiyacım yok”

GÜZEL oyuncu Naz Elmas, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Elmas, iş görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini söyledi. Hem dijital platform hem de televizyon dizisinde rol alacağını söyleyen Elmas, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar için yapılan 'photoshop' eleştirilerine, "Lütfen bakın, siz çekiyorsunuz fotoğrafımı. Photoshop'a ihtiyacım var mı?" dedi.

ONUN ARABASI VAR

SEMPATİK sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün özel şoförünün kullandığı yarım milyonluk arabasıyla alışverişe çıktı. Gazetecilerin "Burcu hanım araç yeni mi? sorusuna gülümseyerek cevap veren Esmersoy, "Evet araba yeni. İlk günün hevesiyle gezmeye çıktık" dedi. Hayırlı olsun dileklerine teşekkür eden Esmersoy, kısa süren sohbet sonrası alışveriş merkezinden ayrıldı.

MODACI YELİZ YASA'DAN YURT DIŞINA ATILIM

Modacı Yeliz Yasa'nın 5 yıl önce kurduğu ve şimdilerde üçüncü mağazasını açmaya hazırlandığı 'By Yasa' markasının ünü sınırları aştı. Kendi tasarladığı kıyafetlere yurt dışından çok fazla talep geldiğini söyleyen Yasa, "Yurt dışına yoğun bir şekilde gönderim yapıyoruz. Yabancı müşterilerim genellikle toptan alışveriş yapmayı tercih ediyor" dedi. Kısa sürede büyüttüğü markasıyla üçüncü mağazasını açmaya hazırlanan Yasa, sürpriz işbirliklerine de imza atabileceğini açıkladı.

IBRAHİM TATLISES VELİAHTINI AÇIKLADI

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses, yakın zamanda hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz ile son görüşmelerinde tartışma yaşadıklarını söyledi. Ünlü şarkıcının vefatıyla üzüldüğünü söyleyen İmparator, "Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun. İnşallah hakkını bana helal etmiştir aramızda bir tartışma geçti. Benim hakkım varsa helal olsun" diye konuştu. "Ne zaman olur bilmem ama göçüp gideceğim" diyen Tatlıses, veliahtı olarak oğlunu işaret ederek "Ben size bir İbrahim Tatlıses bıraktım o da İdo Tatlıses'tir" dedi.