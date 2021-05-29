Ağız hijyeni için kekik suyu mucizesi

Kekik suyu; harici kullanımda antiseptik etki ederek, yaraların temizlenmesi, gargara olarak kullanıldığında ağız hijyeni sağlaması ve öksürüğe iyi gelmesi açısından fayda sağlar. Kekikte demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri vardır. Geçmek bilmeyen öksürük için kekik çayı içmek rahatlatıcı etki sağlar. Düzenli olarak kekik suyu ile ağzı çalkalamak oluşan bakterileri ve diş eti rahatsızlarına karşı koruyucu etki sağlar. Antioksidan içeren vitaminlere sahip olan kekik suyu toksinlerin atılmasını sağlayarak vücudun direncini artırır. Kekik; sindirim için de oldukça etkilidir. Kabızlığa iyi gelerek hemoroid oluşmasını önler. Gebelik ve emzirme dönemlerinde ise hekim tarafından önerilmedikçe kullanmak doğru değildir.
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