Beyazıt Öztürk’ün aşkı ifşa oldu

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Beyazıt Öztürk bu kez Instagram'dan kaçamadı.

Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel Lavin Ay, yaşanan ilişkiyi ele verdi. 52 yaşındaki ünlü komedyenin aklını başından alan güzel, moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteriyor. 24 yaşındaki Lavin Ay'ın, iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

'ÇOK KİLO ALDIM PSİKOLOJİM BOZUK'

Esra Dermancıoğlu fazla kilolarından dertli. Dermancıoğlu, ağlayarak çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenen oyuncu içini döktü. "Ben çok kilo aldım. O kadar kızgınım ki kendime" diyen Dermancıoğlu, "Ama artık yemek yemekten böyle midem falan bulanıyor. Gerçekten bir tek makarna yiyebiliyorum. Çok severek yiyorum ama... Psikolojim çok bozuk" dedi.