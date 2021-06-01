Kronik boğaz iltihaplarını ebegümeci ile tedavi edin

EBEGÜMECİ, özellikle kronikleşmiş boğaz ve bademcik iltihapları için çok faydalı şifalı bir bitkidir. Ebegümeci gerçek bir protein ve C-vitamini deposu. Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir bitkidir. İçerdiği malvidin ve malvin maddeleri, ağız ve diş sağlığı için ideal koruyucudur.

TIKANIKLIĞI GİDERİR

AKCİĞERLERDE balgam toplanmasında, öksürük ve bronşitte, ses kısıklıklarında, solunum yetmezliğine faydalıdır. Ayak şişkinlerinde, kırık ve çıkıklardan ileri gelen şişkinliklerde banyoları çok yararlıdır. Göz kuruluğu çekenlerde çayı ile pansuman iyi gelir. Burun tıkanıklığını giderir. Mide ve bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Alerji, ciltte alerjiler sonucu görülen kaşıntılarda bitkinin çayı çok büyük fayda sağlar.