Güzel havada ailece yürüyüşe çıktılar

Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, ikizleri Lina ve Alin ile geldikleri Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yasaklardan sonraki ilk cumartesiyi ailece dışarıda geçiren çift, çocuklarıyla açık alanda güzel havanın tadını çıkardı. Güzel oyuncu Pelin Akil, "Pandemiden dolayı uzun zamandır evdeydik.

Bugün çocuklarımızı da alıp güzel havada yürüyüş yapalım istedik. Dışarısı ve sahil çok kalabalık olduğu için, açık alanda yürüyüş için buraya geldik" dedi.