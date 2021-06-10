Çocuklarla tekne turu

HER yaz tatilini Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde geçiren Yeliz Yeşilmen, bu yıl Dalyan'dan başladı. Çocuklarıyla Dalyan Kanalı'nda tekne turu yapan ünlü isim, paylaştığı fotoğraflarda, "Ben artık iyileşme sürecindeyim. Bu süreç Rabbime, beni aileme ve çocuklarıma yaklaştırdı, başkalarının başarısıyla mutlu olabilmeyi öğretti. Süreç hayattaki her şeye şükretmeyi öğretti" notunu düştü.

ARZUM'DAN ŞIK DAVRANIŞ

GÜZEL ve başarılı oyuncu Arzum Onan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Onan, yaz tatili öncesinde mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Kendisini bekleyen gazetecileri görünce, "Sizleri bekletmeyeyim" diyerek poz veren ünlü oyuncu, nezaketiyle de örnek bir davranış sergiledi.

■ ADEM ÜLKER