Maraşlı’yı tedirgin eden buluşma!

ATV'NİN en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı, bu hafta da nefes kesen bir bölümle ekranlarda. Nevzat, Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Savcı Tolga, Nevzat'ı sorguya çeker ama istediği bilgilere ulaşamaz. Savcı, Mehmet İnce dosyasına daha fazla kafayı takmaya başlar. Mehmet İnce neden bu kadar önemlidir? Neden herkes Mehmet İnce'nin peşindedir?



HURDACI ve Savaş, Mehmet İnce dosyasının Savcı'da olduğunu öğrenir. Dosyayı almak için bir plan yaparlar. Hurdacı'nın, Tolga için tehlikeli planları vardır. Savaş ve Hurdacı'nın planı işleyecek midir? Maraşlı artık Mahur ve Zeliş'i buluşturmak zorundadır. Akşam yemeğinde Mahur, Maraşlı ve Zeliş buluşur. Hurdacı ve Savaş, Nevzat'ı alırlar. Savaş Nevzat'ı öldürmekten yanadır ama Hurdacı izin vermez. Maraşlı 20.00'da atv'de.