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Haberler Sarmaşık Hızır Çakırbeyli canını ortaya koyuyor

canını ortaya koyuyor

Hızır Çakırbeyli canını ortaya koyuyor

15.6.2021

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz yine soluksuz izlenecek bir bölümle ekranda. Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

KARTLAR DAĞITILIYOR
VERDİĞİ savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

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