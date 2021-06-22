Burcu Özberk: Hiç estetiğim yok

BAŞARILI oyuncu Burcu Özberk, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Güzel oyuncu, arkadaşları ile birlikte alışveriş merkezinde öğle yemeği yedi. Son dönemde sosyal medya bazı hesapların kendisinin eski fotoğraflarını paylaşıp estetik operasyonu geçirdiği tarzında haberleri hatırlatan gazetecilere yanıt veren Burcu Özberk, "Sürekli böyle haberler çıkıyor ama bu yaşıma kadar hiç operasyon geçirmedim ve hiç estetiğim yok" dedi.

ANNE - KIZ GÜNÜ

EKRANLARIN sevilen isimlerinden Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Birlikte gün boyu alışveriş yapan anne kız alışveriş merkezindeki turlarını tamamladıktan sonra Markalar Sokağı'na çıkarak akşam yemeği yedi. Yemek sonrası alışveriş turlarına dünyaca ünlü mağazaları gezerek devam eden anne kız muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmayı tercih ederken, "Kolay gelsin" demekle yetindiler.

HER SEY YOLUNDA

YAKIŞIKLI oyuncu Burak Yörük, Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde spor mağazalarını dolaşan Yörük, güzel havanın tadını çıkardı. Tekrardan televizyon ekranlarına dönen yakışıklı oyuncu, "Yeni bir dizinin heyecanı var. İlk bölümden sonra gelen tepkiler bizi mutlu etti. Onun dışında her şey yolunda" ifadelerinde bulundu.