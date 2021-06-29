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Haberler Sarmaşık Kanseri 3 kez yendi Bodrum’a yerleşti

Kanseri 3 kez yendi ’a yerleşti

Kanseri 3 kez yendi Bodrum’a yerleşti

29.6.2021

YEŞİLÇAM'IN gamzeli güzeli olarak bilinen ünlü oyuncu Bahar Öztan 3 kez kanseri yendikten sonra Bodrum'a yerleşti. 58 yaşındaki güzel oyuncu Öztan yıllara medyan okumaya devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken, yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öztan, oğlu Yiğit ile Bodrum'da yaşamanın keyfini çıkarıyor.
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