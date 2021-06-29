Kanseri 3 kez yendi Bodrum’a yerleşti

YEŞİLÇAM'IN gamzeli güzeli olarak bilinen ünlü oyuncu Bahar Öztan 3 kez kanseri yendikten sonra Bodrum'a yerleşti. 58 yaşındaki güzel oyuncu Öztan yıllara medyan okumaya devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken, yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öztan, oğlu Yiğit ile Bodrum'da yaşamanın keyfini çıkarıyor.
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