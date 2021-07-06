Op. Dr. Cem Erdurak: Diş sıkmaya botoksla veda

DİŞ sıkma veya diş gıcırdatma problemini hepimiz zaman zaman yaşarız. Çoğunlukla gece uyurken ya da çalışırken istemsiz şekilde dişlerimizi sıkarız. Ve bunu çene eklemlerimizde ya da baş-boyun bölgemizde ağrı hissedene kadar fark etmeyebiliriz. Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Erdurak, sağlığımıza zarar veren bu alışkanlığa botoks tedavisiyle son verebileceğimizi söylüyor. Op. Dr. Erdurak, "Diş sıkma ağıza, dişlere, çene sistemine ve baş-boyun bölgesine zarar veren bir alışkanlık. Baş ağrılarına da yol açabilen bu sıkıntıyı gidermek için çenedeki Masseter kasının içine uygun dozda botoks uygulayarak hastaların kurtulmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

DİĞER