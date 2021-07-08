Hayranlarına söz vermişti

BARIŞ Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28. doğum gününü kutladıktan Torba Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybetti. BU hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü kutlanan şarkıcının eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Akarsu, kazadan 6 saat önce çekildiği öğrenilen videoda hayranlarıyla sohbet ediyor.

Akarsu, kazadan 6 saat önce çekildiği öğrenilen videoda hayranlarıyla sohbet ediyor ve "Şimdi arkadaşlarımla görüşeceğim. İki hafta daha burada olacağım" diyor.

■ ADEM ÜLKER