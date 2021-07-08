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Haberler Sarmaşık Hayranlarına söz vermişti

Hayranlarına söz vermişti

Hayranlarına söz vermişti

8.7.2021

BARIŞ Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28. doğum gününü kutladıktan Torba Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybetti. BU hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü kutlanan şarkıcının eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Akarsu, kazadan 6 saat önce çekildiği öğrenilen videoda hayranlarıyla sohbet ediyor.

Akarsu, kazadan 6 saat önce çekildiği öğrenilen videoda hayranlarıyla sohbet ediyor ve "Şimdi arkadaşlarımla görüşeceğim. İki hafta daha burada olacağım" diyor.

■ ADEM ÜLKER

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