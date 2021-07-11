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Yazın kuruyan saçlara yağlı sprey

Yazın kuruyan saçlara biberiye yağlı sprey

11.7.2021

YAZIN güneşin altında ve sıcakta geçirilen saatler, saçımıza da zarar verir. Güneşe, klorlu havuza veya tuzlu deniz suyuna maruz kalan saçlar kurur ve kırılmaya açık hale gelir. Güneşe çıkmadan önce ve sonrasında bakım yaparak, yaz mevsimini saçlarınız yıpranmadan geçirebilirsiniz. Saçlarınızda biraz biberiye yağı kullanmak güneşten korunmasına yardımcı olur.

Biberiye yağı saçları güneşten korumanın yanında, saç köklerini uyarır ve saçı güçlendirirken saç büyümesini de teşvik eder. Bir tatlı kaşığı güneş koruyucu kremine iki tatlı kaşığı hindistancevizi yağı ile 2 tatlı kaşığı biberiye yağı ekleyip bir çay bardağı su ile seyrelterek güneşe çıkmadan önce saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Su ve yağlar karışmadığı için her kullanım öncesi, karışımı iyice çalkalamayı unutmayın.

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