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İş, spor ve siyaset dünyası bu düğünde buluştu

Denizlili iş insanlarının çocukları ve ’ın düğün töreni çok sayıda ünlü ismi buluşturdu

İş, spor ve siyaset dünyası bu düğünde buluştu

13.7.2021

Denizli uzun bir aradan sonra yeniden düğünlerle canlandı. Denizli'nin tanınmış iş insanlarından Atilla-Yasemin Alkaya'nın tekstilci kızı Beril Alkaya ile Yurdal-Necla Duman'ın iş insanı oğlu Ender Duman, muhteşem bir törenle dünya evine girdi.

Okul arkadaşı olan Beril-Ender Duman çifti, seçkin davetliler arasında bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.

Anemon Otel havuz başında yapılan törende; spor camiasının ünlü isimleri, işadamları ve protokol üyeleri buluştu. Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Başkan Osman Zolan evlilik cüzdanını Beril Duman'a teslim etti.

Başkan Zolan evlilik töreninde yaptığı esprilerle Duman çiftin heyecanını da aldı. Genç çiftin nikah şahitliklerini ise Nihat Zeybekci, Osman Zolan, Nurcan Dalbudak, Ziya Gökalp, Yasin Özpek, Deniz Yıldırım, Selçuk Engin, Nebi Hatipoğlu, Yasin Cinkaya, Mehmet Gürbüz ve Doğan İlhan yaptı. Nikah merasiminin ardından seçkin davetlilere otelin havuz başında unutulmayacak bir program düzenlendi.

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