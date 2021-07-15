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Haberler Sarmaşık Beste bankasının sahnesine ünlü akını

Beste bankasının sahnesine ünlü akını

Beste bankasının sahnesine ünlü akını

15.7.2021

MÜZİK dünyasının beste bankası Ersay Üner, ilk Çeşme sahnesini Alaçatı Hayal Kahvesi'nde gerçekleştirdi.

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Kendisini dinlemeye gelenler arasında Fettah Can ve kendisi gibi müzisyen eşi Cansu Kurtçu, oyuncu Enis Arıkan, İrem Derici, köşe yazarı ve popçu Ayşe Özyılmazel, Sakiler Grubu solisti Hasan Gözetlik ve genç şarkıcı Tuğkan da vardı.

Bugüne kadar pek çok sanatçının ve grubun söylediği şarkıların sahibi olan Ersay Üner, repertuarında birçoğuna yer verip yazılış hikayelerini anlattı. Parçaları duyan mekan müşterileri, şarkıların Ersay Üner'e ait olduğunu öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

ERCAN AKGÜN

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