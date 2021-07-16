  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Türkiye’de 1.5 milyon protez saç kullanıcısı var

Türkiye’de 1.5 milyon protez saç kullanıcısı var

Türkiye’de 1.5 milyon protez saç kullanıcısı var

16.7.2021

SON yıllarda saç dökülmesi ile başı dertte olan bir çok kişi protez saç sistemi uygulatıyor. Tıbbi işlemlerin en büyük alternatifi olan protez saç sistemini 1990 yılında ilk defa kullanan Mustafa Kemal Çiçek, Türkiye'ye bu yöntemi tanıştırdı. Bir çok ünlünün protez saç tercihi sonrası büyük bir trend yakalayan sektörün, son 10 yılda çağ atladığını belirten Çiçek, "Şu anda Türkiye'de protez saç kullanan kişi sayısı 1.5 milyon. Hazır kalıp mutlaka bir falso verir. Ya saç renginden, ya kalıp bozukluğundan ya da ön tarafın doğal olmamasından. Alt yapının iç bölgesinde kişinin adı ve soyadı yazmıyorsa mutlaka hazır kalıp yöntemi olduğu belli olur. Ancak kişiye özel saçta böyle bir durum yok" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’de 1.5 milyon protez saç kullanıcısı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.