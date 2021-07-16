Türkiye’de 1.5 milyon protez saç kullanıcısı var

SON yıllarda saç dökülmesi ile başı dertte olan bir çok kişi protez saç sistemi uygulatıyor. Tıbbi işlemlerin en büyük alternatifi olan protez saç sistemini 1990 yılında ilk defa kullanan Mustafa Kemal Çiçek, Türkiye'ye bu yöntemi tanıştırdı. Bir çok ünlünün protez saç tercihi sonrası büyük bir trend yakalayan sektörün, son 10 yılda çağ atladığını belirten Çiçek, "Şu anda Türkiye'de protez saç kullanan kişi sayısı 1.5 milyon. Hazır kalıp mutlaka bir falso verir. Ya saç renginden, ya kalıp bozukluğundan ya da ön tarafın doğal olmamasından. Alt yapının iç bölgesinde kişinin adı ve soyadı yazmıyorsa mutlaka hazır kalıp yöntemi olduğu belli olur. Ancak kişiye özel saçta böyle bir durum yok" diye konuştu.

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