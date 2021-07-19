Buz gibi bir bayram ikramı...

Yılın en sıcak aylarına denk gelen Kurban Bayramı'nda buz gibi bir reyhan şerbeti, misafire ikram edilebilecek en sağlıklı seçeneklerden biri. Reyhan şerbetini düzenli olarak tüketmek genel olarak kansızlık sorununu çözmek için kullanılır. Bunun yanı sıra yağ yakıcı özelliği olan reyhan şerbeti zayıflamaya da yardımcı olur. Reyhan şerbeti özellikle yaz aylarında harareti alır. Sıcak havalarda reyhan şerbeti içmek kişiye enerji verir ve dinç tutar. Reyhan şerbeti tüketmek ayrıca hazımsızlığa da iyi gelir.



SOFRANIZDA KEKİK İÇİN YER AÇIN

ETİN yanında en çok tüketilen baharatların başında gelen kekik, tam bir şifa deposu.

Kekiğin en yaygın faydaları şöyle:

● Kalp sağlığını korur.

● Kanseri önler.

● Bağışıklık sistemini güçlendirir.

● Sindirimi kolaylaştırır.

● Gerginliği giderir.

● Göz sağlığına iyi gelir.

● Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder.



ÇAY OLARAK DA TÜKETEBİLİRSİNİZ

YÜKSEK antioksidan içeriği ve güçlü anti-viral özelliklerinden dolayı kekik çayı da günde bir fincan içilebilir. Kekik çayı hafızayı uyarmaya, baş ağrılarını ve kas gerginliğini hafifletmeye, öksürüğü hafifletmeye, ateşi düşürmeye ve soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.



MALZEMESİ:

1 demet reyhan ■ 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ■ 1 limonun suyu ■ 4 diş kuru karanfil ■ 2 adet çubuk tarçın ■ 6 su bardağı kaynar su



YAPILIŞI:

REYHAN demetini bol suda yıkayın ve süzülmesi için kenara alın. Bir tencereye karanfili ve çubuk tarçını alın. Üzerine reyhanları ilave edin ve sıcak suyu dökün. Kapağı kapalı vaziyette su soğuyana kadar bekletin. Şerbetiniz iyice soğuduğunda şekerini ilave edip eriyene kadar karıştırın.

Süzüp sürahiye aldıktan sonra o muhteşem rengini alması için bir limonun suyunu ekleyin ve dolapta soğumaya bırakın.

Sonrasında dilerseniz sade, dilerseniz de buz, nane ve limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.