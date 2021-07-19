‘Kurban etini sebze ile tüketin’

Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, sofrada etin yanında mutlaka sebze ve meyve de tüketilmesi gerektiğini belirtti. Ulutin, ayrıca sindirimi zor olduğu için etin bir gün dinlendirip sonra tüketilmesinde fayda olduğunu söyledi. Ulutin diğer önerilerini şöyle sıraladı:



■ Kurban mutlaka usulüne uygun kesilmelidir. Hayvanlar korktuğu veya acı çektiği zaman salgıladığı hormonlarla etlerde acılaşma ve lezzet kaybı olabiliyor. ■ Kurban kesildikten sonra etleri porsiyonlara ayırın ve steril edin. Yani temiz poşette veya saklama kabında tutun.



■ Porsiyonlamayı evde yaşayan insan sayısına göre yapın. Çünkü buzluktan çıkarılıp, fazla geleni eti yeniden dondurmak besin zehirlenmesine neden olur. ■ Kesilen kurban etini ertesi gün tüketin. İlla yiyecekseniz de aşırıya kaçmadan yanında sebze tüketmenizde fayda var.



■ Etlerde kolesterol gibi kalp, damar sistemine zarar verecek yağlar vardır. Aşırı tüketilmesi neticesinde kalp hastası olanların hastalığı artar. Rahatsızlığını bilmeyen kişilerde ise ani kalp krizi ve inmeye kadar gider.



■ Sakatatlar demir ve B vitamini gibi birçok vitamin ve mineralin de kaynağıdır. Sağlığa uygun olarak temin edilmişlerse çocuklara yedirilmesinde sakınca yoktur.



HAZIMSIZLIK VE ŞİŞKİNLİĞE DİKKAT

ÖZEL Denizli Hastanesi'nde Beslenme ve Diyet Uzmanı Meryem Güç, yeni kesilmiş etlerdeki sertlik sindirimi zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Güç, "Yeni kesilmiş etlerdeki sertlik sindirimi zorlaştırabilir. Bunun sonucunda midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Bu rahatsızlıkların yaşanmaması için özellikle mide rahatsızlıkları çeken kişiler, eti 24 saat beklettikten sonra tüketmeliler" dedi.



ŞEKER YERİNE KURU MEYVE İKRAM EDİN

BESLENME ve Diyet Uzmanı Meryem Güç, bayramda artan tatlı tüketiminin de zararlı olduğuna işaret ederek "Evinize gelen misafirlere çikolata yerine hurma, kuru kayısı, incir gibi kuru meyve ikram edebilirsiniz" dedi. Gün içinde 45 dakika tempolu yürüyüş öneren Güç, "Günlük 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz" diye konuştu.