Çekimler öncesi sevgiliyle tatil

BİR haftalığına Çeşme'ye gelen genç oyuncu Furkan Kalabalık, kız arkadaşıyla Dalyan'da denize girerken görüntülendi. Yakında dijital bir platformda bilim kurgu türündeki bir dizide kamera karşısına geçecek olan yakışıklı oyuncu, çekimler öncesi sevgilisiyle baş başa tatil yaptı. İsmi bilinmeyen kız arkadaşıyla denizde aşk yaşayan Kalabalık, sonrasında da güneşlenerek günün yorgunluğunu attı.

İLK ÇEŞME SINAVINI VERDİ

ÜNLÜ Komedyen Doğu Demirkol, haftasonu Egeli tatilcilerle Çeşme'de buluştu. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda tek kişilik gösteri sunan Demirkol, sevenlerine kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Kendisini izlemeye gelenler arasında yakın arkadaşları popçu Berkay ve rapçi Anıl Piyancı da vardı. İlk kez Çeşme'de gösteriye çıkan başarılı komedyen, ağırlıklı olarak zenginlik ve fakirlik üzerine yazdığı esprileriyle herkesi gülmekten kırıp geçirdi.

ERCAN AKGÜN