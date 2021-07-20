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Haberler Sarmaşık Mikonos panikte Eda tatilde

Mikonos panikte Eda tatilde

Mikonos panikte Eda tatilde

20.7.2021

SOSYETENİN ünlü ismi Eda Taşpınar, tatilini Yunanistan'ın virüs paniği yaşanan Mikonos Adası'nda geçiriyor. Dünya jet sosyetesi ile Holywood yıldızlarının Ege'deki tatil cenneti Mikonos Adası'nda, Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından alınan müzik yayını durdurma ve 01.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Turistlerle birlikte adadaki nüfusun 100 bine yaklaştığı Mikonos'ta yaklaşık 500 turistte pozitif vaka tespit edildi. Sosyetenin ve magazin dünyasının ünlü ismi Eda Taşpınar, yaklaşık 1 aydır Mikonos'ta tatil yapıyor. Taşpınar, adada yaşanan paniğin aksine sosyal medyadan hem kendisinin hem de Mikonos'un fotoğraflarını paylaşıyor.

■ ADEM ÜLKER

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