Tatlıses kurbanını Kızılay’a bağışladı

ŞARKICI İbrahim Tatlıses, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılayı'na 5 küçükbaş kurbanlık bağışladı. Televizyon programı nedeniyle yoğun bir sezon geçiren ve Bodrum'da yorgunluk atan Tatlıses, "Kızılay'la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek" dedi. İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ise "Her zaman Kızılay'ın yanında olan İbrahim Tatlıses'e teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

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