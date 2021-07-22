Alişan’ın kardeş acısı

HIÇKIRIKLARA BOĞULDU

ALİŞAN'IN kardeşi Selçuk Tektaş için Teşvikiye Camii'ne cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Selçuk Tektaş'ın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra Çağla Şikel, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan gibi sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Alişan, kardeşinin naaşının yanından ayrılmadı. Tektaş'ın naaşının üzerine Fenerbahçe bayrağı konuldu. Alişan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Zaman zaman ayakta

durmakta zorlanan yakınları, gözyaşlarını tutamadı.



"MUTLAKA AŞI OLUN"

CAMİYE gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı, Selçuk Tektaş'ın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda taşındı. Tektaş'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. CENAZEYE katılan şarkıcı Bülent Şerttaş, "Allah aşkına aşı olun. Şu dertten kurtulalım, bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun" dedi.

"ALLAH SABIR VERSİN"

ŞARKICI Burhan Çaçan, "Allah anasına babasına, Alişan kardeşime sabır versin. Ölüm hepimiz için ama genç olması gerçekten hepimizi çok üzdü. Ben de korona geçirdim. Kimisi hafif geçiriyor, kimisinin akciğerine iniyor. Kardeşimin öyle olmuş akciğerlere inmiş, dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.