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Haberler Sarmaşık Eski baldızı yeni sevgilisi ile tatilde

Eski baldızı yeni sevgilisi ile tatilde

Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın bir süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile tatile çıktı.

Eski baldızı yeni sevgilisi ile tatilde

22.7.2021

İkilinin Alaçatı sokaklarındaki keyifli halleri dikkat çekerken Açıl ve Ayça Çağla Altunkaya'yı bir arada görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şeyma Subaşı'nın bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu. Kübra Açıl önceki gün evinde kızının doğum gününü kutlamış ve Acun Ilıcalı'yı da davet etmişti. Eşi, Acun Ilıcalı, Melisa ve kızıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Açıl'a ilk yorumlardan biri de kardeşi Şeyma Subaşı'dan gelmişti. Subaşı, Ilıcalı ve kızının olduğu fotoğrafa gülen yüzlü kalp emojisi koymuştu.

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