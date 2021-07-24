Derya Uluğ'dan bayram coşkusu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. günü konser veren Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Uluğ'un söylediği şarkılarla eğlenen tatilciler bir an olsun yerinde duramadı. Derya Uluğ'un konserinde adım atacak yer kalmadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Uluğ, ayakta alkışlandı.
■ ADEM ÜLKER
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