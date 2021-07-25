Boğulma vakalarına dikkat

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye dayanmasıyla birlikte yurdun dört bir yanında serinlemek için denize ve göle giren çok sayıda kişi boğularak hayatını kaybetti. Suda boğulmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini dile getiren uzmanlar, dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

BAŞ VE BEL BÖLGESİ ÖNEMLİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, boğulma esnasında hava yollarının suyla dolması sonucu kişinin solunum fonksiyonlarının bozulduğunu ve hatta solunumun durabildiğini dile getirerek, "Kandaki oksijen düzeyinin düşmesi sonucu başta kalp ve beyin olmak üzere hayati organlarda hasar ortaya çıkabilir. Vücudun oksijensiz kalma süresi, kişinin hayata tutunmasını etkileyen en önemli faktördür. Suda boğulan kişilerde kontrol edilmesi gereken en önemli üç şey; solunum ve kalp atımının kontrolü ile boynunda omurga hasarının olup olmadığıdır" dedi.

Suda boğulan kişinin ağzı ve burnu suyun üstünde kalacak şekilde su dışına çıkartılması gerektiğini belirten Işık, "Herhangi bir omurga travmasına karşılık düz bir pozisyon verilmeli, baş ve bel bölgesi sabit tutularak düz yatar pozisyona getirilmelidir. Sonra hızlıca kalp atımı ve solunumu kontrol edilerek yeniden canlandırma manevralarına başlanmalıdır" diye konuştu.