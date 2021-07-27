Bill Gates Bodrum’da stres attı

SKANDALLARI ÇIKMIŞTI

ÖZEL uçakla Milas Bodrum Havaalanı'na gelen Gates'i, lüks yatında bulunan helikopter aldı. Gates helikopterle Türkbükü'nde bulunan lüks yatına geçti. Mandarin Resort Otel'in lüks restoranında arkadaşlarıyla yemek yiyen Gates, 180 bin lira hesap ödedi. Gates, 3-4 yıl öncesine kadar yaz aylarında Marmaris'in Bozburun beldesine geliyordu.

Bill Gates 27 yıllık eşi Melinda French ile geçtiğimiz aylarda evliliğini noktalamıştı. Ayrılığın ardından çiftle ilgili neredeyse her gün bir skandal ortaya çıktı. Önce Bill Gates'in çocuk tacizi ve fuhuş ağı kurmakla suçlanıp hüküm giyen Jeffrey Epstein'le yakın ilişkileri yeniden gün yüzüne çıktı. Ardından Gates'in geçmişte Microsoft'ta çalışan bazı kadınlara rahatsızlık verici tekliflerde bulunduğu öğrenildi. Bu ifşalarla başı belaya giren Bill Gates, oldukça zor günler geçirmişti.

ULTRA LÜKS YATTA HER ŞEY VAR

Almanya'da 1993'te yapılan ve sürekli yenilenip en son teknolojiyle donatılan 76 metre uzunluğundaki 'Leander', her türlü konfora sahip. 3 güvertesi, helikopteri ve 10 kamarası olan ultra lüks yatta 25 personel görev yapıyor.

■ ADEM ÜLKER