Turkcell’in dev organizasyonu ünlü isimleri ağırlayacak

Pandemi ile mücadele sürecinin ardından yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye'de gözler dev müzik organizasyonlarına çevrildi. Onlardan bir tanesi de Turkcell'in gerçekleştirdiği 'Yıldızlı Geceler' konserleri. Ünlü isimlerin müzikseverlerle buluşacağı "Turkcell Yıldızlı Geceler" konserleri, 30 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle başlayacak.

PANDEMİ ŞARTLARIYLA

Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserler, 11 Ağustos'a kadar ünlü isimlerle devam edecek. Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğinde yapılacak etkinlik kapsamında 31 Temmuz'da Aleyna Tilki, 1 Ağustos'ta Engin Sevik, Ahmet Can Kalyoncu, Can Tunaboylu ve Resul Baransel'den oluşan Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2 Ağustos'ta ise Berkay sahne alacak.

RAP MÜZİK DOLU BİR GECE

Ceza, Anıl Piyancı ve Sansar Salvo'nun aynı sahneyi paylaşacağı 3 Ağustos'ta ise konuklar rap müziğe doyacak. Konserde işitme engelliler için de işaret diliyle çeviri yapılacak. Konser serisi kapsamında ayrıca 4 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 5 Ağustos'ta bu yıl 40. sanat yılını kutlayan başarılı grup MFÖ, 6 Ağustos'ta Funda Arar, 7 Ağustos'ta Haluk Levent, 11 Ağustos'ta ise Ebru Yaşar müzikseverlerle buluşacak. HES kodu zorunluluğu olan konserlerin biletleri Biletix'ten alınabilecek.