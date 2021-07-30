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Çeşme’de mutlu son

Turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Gorshenina Yorgancıoğlu, Cementir Holding CEO’su Enrico Friz ile Çeşme’de gerçekleştirilen muhteşem bir düğünle evlendi. Ayayorgi Koyu’ndaki törende mutlu çifti yakın dostları yalnız bırakmadı

Çeşme’de mutlu son

30.7.2021

Turizmci Tatiana Gorshenina Yorgancıoğlu ile Cementir Holding CEO'su Enrico Friz, Çeşme'de yaşamını birleştirdi. 2 yıl önce tanışan çiftin Ayayorgi Koyu'ndaki Cove Beach'te gerçekleşen düğününe aileleri ve çok yakın arkadaşlarından oluşan 40 kişilik davetli topluluğu katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın kıydığı nikahta damadın şahitliğini Cementir Holding yöneticilerinden Kübra Bolay Özemre yaparken, gelinin şahidi ise ablası Anna Tokatlıoğlu oldu.

BALAYI FRANSA VE İTALYA'DA
Tinpan Band'ın sahne aldığı organizasyonda bol bol dans edip konukları da coşturan gelin Gorshenina, gecede 2 kostüm değiştirdi. Mutlu çiftin, balayı tatili için önce İtalya'ya daha sonra da Fransa'ya uçacağı öğrenildi.

ERCAN AKGÜN

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