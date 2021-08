Robbie Williams Bodrum’da: Oğlunu kendi tıraş etti

DÜNYACA ünlü yıldız isimler tatil için Bodrum'u tercih ediyor. Ünlü şarkıcı Katy Perry ile aktör Orlando Bloom gibi İngiliz şarkıcı Robbie Williams ile Türk asıllı eşi Ayda Field Williams da bu yaz Bodrum'da tatil yapıyor. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı eşi Ayda Field Williams ile gözde tatil merkezi Bodrum'a geldi.

Dört çocuğuyla beraber Bodrum'un en lüks otellerinden olan Mandarin Oriental'de kalan ünlü şarkıcı Robbie Williams, oğlu Charlie'nin saçlarını keserken eşi Ayda Field Williams ise bu anları kayda alarak İnstagram hesabından paylaştı. Ayda Field Williams paylaşımın altına ise, "Charlie wants to look just like daddy (Charlie aynı baba gibi görünmek istiyor)" notunu yazdı.

■ FERDİ YAVUZ