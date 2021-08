Üzümün her rengi bünyenize faydalı

HEM tadı hem de içerdiği vitaminler ile sağlığa en yararlı meyvelerin başında gelen üzüm Akdeniz bölgesine ve Orta Asya'ya özgüdür. Her rengi ve her çeşidinin şifa deposu olan üzüm, kalp rahatsızlığı, kanser ve alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Üzüm bitkisinin meyvesi dışında, çekirdekleri de şişliği azaltmaya ve diyabetin neden olduğu göz hastalıklarını önleyebiliyor. Uzmanlar her mevsim üzüm tüketilmesini öneriyor.